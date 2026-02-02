Il pomeriggio sugli sci finisce con una distorsione al ginocchio

La domenica sugli sci si è conclusa con un intervento dei soccorritori per una scialpinista di 27 anni di Roncegno. La donna si è ferita al ginocchio mentre scendeva in montagna e ha avuto bisogno di assistenza immediata. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che l’hanno caricata su una barella e portata in ospedale per le cure del caso. La ragazza non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono da verificare.

Una domenica sulle nevi è finita con un l'intervento dei soccorritori per una scialpinista 27enne di Roncegno. La donna è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 1° febbraio, dopo essersi procurata una seria distorsione al ginocchio durante una discesa lungo i pendii boscosi della zona, poco sopra l'agritur Rincher. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 16:15 da parte del compagno, che si trovava insieme a lei. I primi ad attivarsi sono stati gli operatori del soccorso alpino della Bassa Valsugana, sei nello specifico, che si sono portati dapprima in quota con il quad, avvicinandosi poi in un secondo momento al luogo dell'incidente con gli sci d'alpinismo.

