Eziolino Capuano, ex allenatore del Foggia, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di RadioKissKiss sul Var. In modo particolare, Capuano ha voluto soffermarsi sulla partita tra Milan e Parma. Ecco, di seguito, le sue parole: "Il 'VAR a chiamata' non ha motivo di esistere,. perché ci sono poche telecamere a disposizione e quindi mancano gli strumenti per avere immagini realmente decisive. Su 300 chiamate solo in poche occasioni l’arbitro cambia idea perché dispone di un quadro chiaro dell’episodio. Il discorso sarebbe diverso in Serie A o in Serie B, dove il supporto tecnologico è nettamente superiore. Io resto... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capuano: “Milan-Parma? Per me, allo stato attuale, il VAR è un fallimento”

Open Var: “Anche per Milan-Parma secondo Rocchi il Var ha fatto bene a intervenire, il gol era regolare”. Il Var ha sempre ragioneA Open Var sono stati analizzati gli episodi controversi andati in scena durante Milan-Parma: dal contatto Corvi-Loftus-Cheek al contestatissimo gol...

Calvarese: “Se in Atalanta-Napoli e Milan-Parma non ci fosse stato il Var, non ci sarebbero state polemiche”L’ex arbitro e moviolista di Prime Video, Gianpaolo Calvarese è intervenuto A Stile TV per parlare della situazione arbitri in Italia dopo gli ultimi...

Temi più discussi: Il crollo del Milan consegna lo scudetto all’Inter; CAPUANO: VAR A CHIAMATA? IN SERIE C NON HA SENSO, VI SPIEGO PERCHÉ; Milan-Parma, Capuano: Audio tra arbitro e sala Var in occasione del gol del Parma è un concentrato...; Infortunio Loftus-Cheek, esce dal campo in barella e con i denti rotti: cosa è successo in Milan-Parma.

Eziolino Capuano: L'arbitro di Milan-Parma è a un metro dall’azione, valuta due infrazioni e annulla il gol. In quel caso il VAR non dovrebbe intervenireEziolino Capuano, allenatore, si è così espresso a RadioKissKiss sul Var: Il 'VAR a chiamata' non ha motivo di esistere,. perché ci sono poche telecamere ... milannews.it

Milan-Parma, Capuano: Audio tra arbitro e sala Var in occasione del gol del Parma è un concentrato di confusione ed errori di comunicazioneGiovanni Capuano, noto giornalista ed opinionista sportivo è intervenuto così sul proprio account X in merito ai gravi errori successi in Milan-Parma e a tutta la confusione ... milannews.it

AD OPEN VAR SI PARLA DI MILAN-PARMA “Gol di Troilo regolare. E su Loftus..” - facebook.com facebook

Il dialogo tra Var e arbitro in Milan-Parma chiarisce una volta per tutte che ad arbitrare è il Var (che manipola anche) Il povero Piccinini aveva visto l'ostruzione di Valenti su Maignan. Per il Var Camplone non c'è perché "Valenti è sempre di schiena" (sigh). Picc x.com