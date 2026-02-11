Le Notti Bianche di Dostoevskij arrivano allo Spazio Diamante

A Roma, allo Spazio Diamante, va in scena dal 19 al 22 febbraio lo spettacolo teatrale

Cosa: Lo spettacolo teatrale Le notti bianche, tratto dall’omonimo capolavoro di Fëdor Dostoevskij. Dove e Quando: A Roma, presso lo Spazio Diamante, in scena dal 19 al 22 febbraio. Perché: Una rilettura contemporanea che esplora la solitudine e il confine tra sogno e realtà attraverso una messa in scena poetica e minimale. L’eterno fascino di San Pietroburgo e le atmosfere rarefatte dei sogni ad occhi aperti sbarcano nella Capitale. Dopo aver riscosso un notevole successo di pubblico e critica durante la scorsa stagione al Teatro Litta di Milano, la produzione di Manifatture Teatrali Milanesi porta a Roma uno dei classici più amati della letteratura russa: Le notti bianche. 🔗 Leggi su Ezrome.it

