A Roma, allo Spazio Diamante, va in scena dal 19 al 22 febbraio lo spettacolo teatrale

Cosa: Lo spettacolo teatrale Le notti bianche, tratto dall’omonimo capolavoro di Fëdor Dostoevskij. Dove e Quando: A Roma, presso lo Spazio Diamante, in scena dal 19 al 22 febbraio. Perché: Una rilettura contemporanea che esplora la solitudine e il confine tra sogno e realtà attraverso una messa in scena poetica e minimale. L’eterno fascino di San Pietroburgo e le atmosfere rarefatte dei sogni ad occhi aperti sbarcano nella Capitale. Dopo aver riscosso un notevole successo di pubblico e critica durante la scorsa stagione al Teatro Litta di Milano, la produzione di Manifatture Teatrali Milanesi porta a Roma uno dei classici più amati della letteratura russa: Le notti bianche. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Le Notti Bianche di Dostoevskij arrivano allo Spazio Diamante

Approfondimenti su Notti Bianche SpazioDiamante

Domani sera, allo Spazio Diamante di Roma, va in scena “Istantanee di Donna”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Le notti bianche Fedor Dostoevskij

Ultime notizie su Notti Bianche SpazioDiamante

Argomenti discussi: LE NOTTI BIANCHE; Ti ho sempre soltanto sognata: libri di ieri e di oggi dedicati agli amori impossibili; Effetto Cime tempestose, la Gen Z torna a leggere i classici; Cime tempestose torna al cinema con Margot Robbie e Jacob Elordi. E la Gen Z riscopre i classici della letteratura.

LE NOTTI BIANCHE da Fëdor Dostoevsky – drammaturgia Elena C. PatacchiniIl celebre racconto di Fëdor Dostoevskij, che ha ispirato molteplici adattamenti teatrali e cinematografici, è un viaggio nell’animo umano, nel desiderio, nella solitudine e nelle possibilità di ... politicamentecorretto.com

LE NOTTI BIANCHEDopo il grande successo della stagione scorsa, torna al Teatro Litta di Milano, Le notti bianche, uno degli appuntamenti più attesi: un classico che ha saputo conquistare il pubblico con la sua profon ... politicamentecorretto.com

“Vi ho offeso, ma lo sapete: se si ama, non si ricorda a lungo l'offesa.” Fëdor Dostoevskij - Le notti bianche - facebook.com facebook