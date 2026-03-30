Un percorso emozionante si snoda nella Val Sorda, portando fino al Ponte Tibetano che attraversa la valle. Il ponte collega il versante del Comune di Marano con quello di Sant’Anna d’Alfaedo, offrendo un collegamento tra le due località attraversando il paesaggio naturale circostante. La passeggiata si svolge lungo un percorso che attraversa la valle e si conclude con il passaggio sul ponte sospeso.

Emozionante percorso che ci condurrà al Ponte Tibetano che attraversa la Val Sorda e collega il versante del Comune di Marano con quello di Sant’Anna d’Alfaedo. Il ponte offre una vista unica e spettacolare su questa valle profonda e ripida (vajo) e sul torrente che la attraversa. Il sentiero si sviluppa tra pascoli e boschi selvaggi, in questo periodo colorati dalle fioriture di anemoni e primule.Ritrovo: ore 15 – Malga BiancariRientro: per le 18 circaDifficoltà: mediaaltaLunghezza: circa 4 kmDislivello: 250 mQuota di partecipazione (soci): 12 euro - scarponcini da trekking- abbigliamento adatto alla stagione- giacca antipioggia e antivento- bastoncini da trekking (se utilizzati)- 1 L d’acqua- snack- tazza o bicchiere non usa e getta- torcia 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - La Val Sorda e il suo ponte tibetano

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