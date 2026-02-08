Dispersi in Val Sorda | ritrovati sul sentiero del Ponte Tibetano due ragazzi

Sono stati trovati sani e salvi i due ragazzi disperso in Val Sorda, nel territorio di Marano di Valpolicella. Dopo ore di ricerche, sono stati localizzati sul sentiero del Ponte Tibetano, dove si erano persi durante un’escursione nel tardo pomeriggio di sabato. Le ricerche sono continuate fino a quando non sono stati individuati e recuperati, senza aver riportato ferite.

Nel tardo pomeriggio di sabato 7 febbraio, poco dopo le 18, è scattato l'allarme per il mancato rientro di due ragazzi impegnati in un'escursione in Val Sorda, nel territorio di Marano di Valpolicella. I giovani avevano scelto il sentiero che conduce al Ponte Tibetano ma, non vedendoli rientrare.

