Un sentiero sulla Spina Verde, caratterizzato da un ponte tibetano crollato e da una frana, si interrompe improvvisamente. La passeggiata, che si snoda tra alberi e rocce, presenta punti di criticità evidenti, tra cui il ponte danneggiato e il terreno instabile. La zona è al centro di accertamenti e interventi per valutare i rischi e le eventuali riparazioni.

Un sentiero che invita a proseguire, accompagna tra alberi e roccia, poi all’improvviso si interrompe. Davanti una frana, dietro un percorso da rifare al contrario. È la situazione segnalata da una cittadina che nei giorni scorsi ha percorso il tratto nei boschi tra Ponte Chiasso e Monte Olimpino, passando dalla cosiddetta “scala del Paradiso”. Il racconto restituisce l’immagine di un itinerario frequentato ma in condizioni critiche, dove la segnaletica arriva troppo tardi e il margine di sicurezza si assottiglia fino quasi a scomparire. La salita procede senza particolari indicazioni di pericolo, tra passaggi non semplici e tratti a ridosso della parete rocciosa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - La "passeggiata horror" nella Spina Verde, tra frana e ponte tibetano crollato

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