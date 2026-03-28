Truffa degli influencer su Telegram con le criptovalute promettono alti guadagni

Su diversi canali Telegram vengono diffuse truffe legate alle criptovalute, con persone che si presentano come influencer attraenti e promettono guadagni rapidi. Le offerte di investimenti fasulli attirano utenti interessati a ottenere profitti facili, ma si rivelano essere truffe. Le autorità stanno indagando su queste attività illegali e monitorano i canali coinvolti.

Su vari canali Telegram circola più d’una truffa crypto, con presunte influencer di gradevole aspetto che promettono soldi veloci. Il tutto condito da “testimonianze” costruite ad arte. Ma dietro questi canali il cui volto è quello di sedicenti trader, si nasconde in realtà una rete organizzata di truffe che sfrutta psicologia, identità rubate e meccanismi di riciclaggio. Un sistema che non solo svuota i conti delle vittime, ma può esporle a rischi legali concreti. Truffa crypto su Telegram. Tutto inizia con un messaggio semplice: “ Vuoi guadagnare migliaia di euro in poche ore? ”. I canali Telegram contano migliaia di iscritti e accolgono sempre nuovi utenti con slogan motivazionali e promesse di indipendenza finanziaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Truffa degli influencer su Telegram, con le criptovalute promettono alti guadagni Articoli correlati Leggi anche: Fa un clic di troppo su un sito che prometteva guadagni facili e cade nella truffa delle criptovalute. Condannato finto broker Promette guadagni con le criptovalute, denunciato truffatoreI carabinieri nell’attività di prevenzione contro le frodi telematiche, negli ultimi giorni sono state denunciate sei persone per episodi avvenuti... Contenuti e approfondimenti su Truffa degli influencer su Telegram con... Temi più discussi: La truffa delle crypto invest su Telegram: belle influencer che propongono investimenti con (falsi) rendimenti stellari; Come evitare la truffa delle criptovalute online; Truffa dei Bitcoin dimenticati: come funziona lo schema e come difendersi; Santanchè, dal caso Visibilia alla presunta truffa all'Inps: la vita all'assalto tra Twiga, Billionaire e politica. La truffa delle «crypto invest»: belle influencer che propongono investimenti con (falsi) rendimenti stellariFalsi investimenti, manipolazioni psicologiche, foto rubate: i canali Telegram di Maria Costa, Nicole Bianchi, Nicole Guion che sottraggono soldi ai malcapitati nel nome del money muling e che li espo ... msn.com Cade aggravante su truffa nel Pandorogate: assolta Chiara FerragniMilano, 14 gen. (askanews) - Assolta per improcedibilità dovuta all'estinzione del reato: si è chiuso così il processo per Chiara Ferragni, la nota influencer e imprenditrice finita sul banco degli ... quotidiano.net Una persona arrestata sull'A16 perchè indiziata del reato di truffa aggravata, rapina e lesioni ai danni di un'anziana - facebook.com facebook La truffa delle «crypto invest»: belle influencer che propongono investimenti con (falsi) rendimenti stellari x.com