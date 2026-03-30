La Torre dei Modenesi Restauro da oltre 2 milioni

La ricostruzione della Torre dei Modenesi prevede un investimento di circa 2,2 milioni di euro. I lavori di restauro sono in corso e dureranno diversi mesi. La torre è uno degli edifici storici della zona e il progetto di intervento mira a ripristinarne l’aspetto originale. L'intervento è finanziato con fondi pubblici destinati alla tutela del patrimonio artistico e culturale.

Arriverà a costare quasi due milioni e 200mila euro la ricostruzione della Torre dei Modenesi, simbolo identitario di Finale, divenuta anche emblema del terremoto del 2012 (nella foto a lato come si presentava subito dopo il crollo 14 anni fa): l’immagine del suo orologio spezzato a metà fece il giro del mondo. A distanza di quasi 14 anni dal sisma, della torre resta soltanto un triste moncone, la base, su cui crescono erbacce: ma – a quanto risulta – qualcosa si sta muovendo per riportarla in vita. Nei giorni scorsi i responsabili del progetto di ricostruzione hanno presentato ai consiglieri comunali i vari passaggi procedurali.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Torre dei Modenesi. Restauro da oltre 2 milioni Articoli correlati Torre dei Modenesi a Finale Emilia, consegnato in Regione il progetto di fattibilità tecnico-economicaL'intervento prevede la ricostruzione con manufatti artigianali in cotto, riutilizzando anche le pietre originali che i volontari erano riusciti a... Torre dei Conti: fondi PNRR per sicurezza e restauro, riqualificazione in vista entro il 2026.Roma Capitale si avvicina alla conclusione della fase emergenziale per la Torre dei Conti, un importante sito storico dell’Esquilino. Contenuti utili per approfondire La Torre dei Modenesi Restauro da oltre... Argomenti discussi: La Torre dei Modenesi. Restauro da oltre 2 milioni. Restauro della Torre civica. Arrivano altri 5mila euroAl Comune di Longiano è arrivata una nuova donazione per il restauro della Torre Civica e così anche la Banca di Credito Cooperativo Romagnolo sostiene il progetto art bonus con 5.000 euro. Prosegue ... ilrestodelcarlino.it La Torre dei Conti a Roma: dal Medioevo al restauro coi fondi del Pnrr, fino al crollo parzialeLa Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci a Roma, crollata parzialmente questa mattina, è un esempio delle case-torri della Roma medievale, dimore e fortezze delle famiglie baronali e delle autorità ... rainews.it