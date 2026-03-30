La top 5 della notte | i Toronto Raptors scrivono la storia con un parziale di 31-0!

Nella notte NBA, i Toronto Raptors hanno stabilito un record battendo gli Orlando Magic con un parziale di 31-0. Questa sequenza di punti senza risposta è risultata unica negli ultimi trent’anni, lasciando un segno nella storia della lega. La partita si è conclusa con i Raptors avanti, grazie a questa run impressionante che ha caratterizzato la loro vittoria.

Nella notte NBA, i Toronto Raptors hanno segnato un momento storico con un incredibile parziale di 31-0 contro gli Orlando Magic, un evento mai visto negli ultimi tre decenni. Grande protagonista della serata è stato Scottie Barnes, le cui giocate spettacolari occupano ben due posizioni nella top 5 della giornata del 30 marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La top 5 della notte: i Toronto Raptors scrivono la storia con un parziale di 31-0! Articoli correlati NBA, i risultati della notte (12 gennaio): Raptors sulle ali di Barnes, Thunder e Nuggets okPer gli Orlando Magic (22-18) vittoria complicata perché ottenuta solo con un grande ultimo quarto contro i New Orleans Pelicans (9-32). NBA, i risultati della notte (8 gennaio): Curry batte Antetokounmpo, brividi Thunder, Raptors e Magic12 partite, due supplementari, vari big match, tante emozioni e diverse performance da ricordare: questa è la notte NBA che si è consumata tra i... Aggiornamenti e notizie su Toronto Raptors Temi più discussi: NBA, l'analisi della giornata: 24 marzo; ? Tatum in forma playoff, Sengun come Harden, OKC avvicina le 60 vittorie; BM NBA TIME / Il recap della notte: finale pazzo tra Pacers e Clippers, Celtics bene anche senza Brown - di Matteo Parma; NBA, i risultati della notte (21 marzo): Murray trascina Denver, vittorie anche per Celtics e Knicks. NBA, due schiacciate di Scottie Barnes spazzano via i Magic e dominano la top-5. VIDEOLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, due schiacciate di Scottie Barnes spazzano via i Magic e dominano la top-5. VIDEO ... sport.sky.it Toronto non si ferma: sesta vittoria su sette. La tripla doppia di Jalen Johnson trascina AtlantaDi Toronto, Phoenix e Atlanta si parla poco, però sono tra le sorprese di questo inizio di stagione Nba. Vincono le tre partite in programma nella notte italiana nel segno di Scottie Barnes, Devin ... gazzetta.it Nel successo dei Raptors sui Magic, lo storico break: parziale di 31-0 per Toronto, il più lungo di sempre dalla stagione 1997/98. #NbaTipo x.com Campionato Nba Jr U13, l'Amatori Pescara versione Toronto Raptors batte Roseto alias Chicago Bulls. 73-59 il finale. "Complimenti ai miei ragazzi e ragazze", le parole di coach Matteo Di Nardo, "per la buona partita disputato da tutti gli elementi del roster. Br - facebook.com facebook