NBA i risultati della notte 12 gennaio | Raptors sulle ali di Barnes Thunder e Nuggets ok

Nella notte NBA del 12 gennaio si sono disputate dieci partite, con risultati che hanno coinvolto diverse squadre. I Raptors hanno ottenuto una vittoria grazie alle prestazioni di Barnes, mentre Thunder e Nuggets hanno concluso con successo le loro gare. Questa giornata di gioco si distingue per l’alternanza di incontri che si sono svolti anche in orari accessibili per il pubblico europeo, offrendo un quadro aggiornato sulla stagione in corso.

Dieci le partite disputate nell'ultima notte NBA, anche se in questo caso si dovrebbe parlare di notte solo parzialmente visto che la domenica è spesso dedicata a confronti che si possono godere anche nel corso della prima serata italiana. Per gli Orlando Magic (22-18) vittoria complicata perché ottenuta solo con un grande ultimo quarto contro i New Orleans Pelicans (9-32). Nel 128-118 ci sono 27 punti di Desmond Bane, 26 di Anthony Black e 23 di Paolo Banchero contro i 22 di Zion Williamson e i 21 di Trey Murphy III. 103-98, invece, per i Memphis Grizzlies (17-22) sui Brooklyn Nets (11-25) grazie ai 21 di Cedric Coward e ai 6 in doppia cifra contro i 17 di Noah Clowney e (dalla panchina) Tyrese Martin.

