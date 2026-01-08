NBA i risultati della notte 8 gennaio | Curry batte Antetokounmpo brividi Thunder Raptors e Magic

Nella notte NBA dell’8 gennaio si sono disputate 12 partite, tra cui incontri di rilievo come la vittoria di Curry su Antetokounmpo e le emozionanti sfide dei Thunder, Raptors e Magic. La serata ha visto anche due supplementari e numerosi momenti di interesse, senza tuttavia modificare significativamente la classifica delle Conference. Un quadro che riflette un momento di stabilità prima di eventuali cambiamenti più rilevanti verso la fine della stagione.

12 partite, due supplementari, vari big match, tante emozioni e diverse performance da ricordare: questa è la notte NBA che si è consumata tra i parquet degli USA, dove cambia per il momento poco nella classifica delle due Conference anche se non è questo quel tipo di momento in cui tutto può realmente cambiare: per quello si dovrà attendere marzo. Gli Charlotte Hornets (13-24) devono cedere in volata ai Toronto Raptors (23-15) perché ci pensa Immanuel Quickley a sigillare una notte da 21 punti con la tripla che vale la vittoria sulla sirena. 28 anche di RJ Barrett, per gli Hornets 12 dalla panchina di Collin Sexton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (8 gennaio): Curry batte Antetokounmpo, brividi Thunder, Raptors e Magic Leggi anche: NBA, i risultati della notte (4 gennaio): Jaylen Brown fa 50 e trascina i Celtics, vincono Raptors e 76ers Leggi anche: NBA, i risultati della notte (31 ottobre): sconfitta per gli Heat di Simone Fontecchio, vincono Thunder e Magic. Warriors ko contro i Bucks Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. NBA, risultati della notte: Boston travolge i Clippers, cadono Knicks e Spurs; NBA, i risultati della notte. Vincono OKC e i Lakers, successi anche per San Antonio e Cleveland; ?? LeBron come il vino, OKC sulle orme dei grandi Bulls e Warriors; Nba, paura per Jokic: si infortuna al ginocchio e abbandona il match. NBA, i risultati della notte (8 gennaio): Curry batte Antetokounmpo, brividi Thunder, Raptors e Magic - 12 partite, due supplementari, vari big match, tante emozioni e diverse performance da ricordare: questa è la notte NBA che si è consumata tra i parquet ... oasport.it

NBA, i risultati della notte. James e Doncic trascinano i Lakers, cadono gli Spurs - Diventano tre le vittorie consecutive per i Los Angeles Lakers, che superano 111- oasport.it

Nba, i Lakers battono New Orleans Pelicans, San Antonio va ko a Memphis - Nella notte si sono disputate sei sfide del campionato di basket americano: LeBron e Doncic incantano con 30 punti a testa ... corrieredellosport.it

Quale dei risultati del Raw di ieri notte (cronologia americana) vi ha gasato di più (ovviamente spoiler ammessi) - facebook.com facebook

NBA 2025-26, risultati della notte: OKC crolla in casa con Charlotte, Denver sbanca Philadelphia | Sky Sport x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.