Qui parma Cuesta fa i conti con assenze pesanti | Ma siamo una squadra competitiva

A Parma, Carlos Cuesta si prepara alla partita di Firenze con diverse assenze. Oltre al centrale Valenti, squalificato, mancheranno anche la mezzala Bernabè, che era stato cercato dalla Fiorentina nello scorso mercato estivo, e il terzino Britschgi. Nonostante le assenze pesanti, Cuesta afferma che la squadra resta competitiva. La sfida contro i toscani si avvicina, mentre il gruppo si organizza per affrontarla al meglio.

Per la sfida di Firenze, Carlos Cuesta è stato costretto a fare i conti con una lunga lista di assenti: oltre al centrale Valenti squalificato, nello scontro salvezza di oggi non ci saranno nemmeno la mezzala Bernabè (grande obiettivo viola dello scorso mercato estivo) e il terzino Britschgi. Per lo spagnolo fatale è stato il riacutizzarsi di un problema al muscolo psoas mentre lo svizzero non è stato convocato a scopo precauzionale dopo aver accusato un fastidio alla coscia sinistra. Non certo belle notizie per il giovane allenatore, che sarà costretto a rinunciare a tre pedine chiave del suo scacchiere ed anche per questo, nelle ultime sedute, ha valutato un cambio in partenza del modulo, anche se la scelta di confermare la difesa a tre questo pomeriggio sembra quella più probabile.

Parma Fiorentina, Cherubini a Dazn: «In attacco siamo completi numericamente, ma faremo tutte le valutazioni. Esonero Cuesta? Lui è consapevole di una cosa»Parma Fiorentina, Cherubini ha parlato ai microfoni di Dazn parlando nei dettagli sia del calciomercato che del futuro di Cuesta.

Parma, Cuesta: In tre out contro il Napoli, Conte un riferimento assoluto. Cutrone? Fa parte dei nostri pianiIl Parma torna in campo dopo la vittoria nello scontro diretto con il Lecce e nel recupero della 16ª giornata di Serie A affronta il Napoli. Alla vigilia dell'incontro, il tecnico dei ducali Carlos ... calciomercato.com

Cuesta: «Pronti a tutti i tipi di partite». Pisacane: «Io e Carlos per cambiare il futuro»Dalla sala stampa dello stadio Ennio Tardini, le dichiarazioni a caldo del post Parma-Cagliari (clicca qui per le pagelle), match terminato 1-1 e che lascia invariati gli equilibri in zona salvezza. sportparma.com

