La Tarros non fa sconti

La partita tra Tarros Spezia e Crocetta Torino si è conclusa con la vittoria della Tarros Spezia per 79-72. La gara si è sviluppata in tre quarti, con il punteggio di 10-21 nel primo, 34-44 al riposo e 55-59 al termine del terzo quarto. Tra i giocatori della Tarros Spezia, Calabrese ha segnato 22 punti, Pesenato 18, Gulini 14 e Petrushevski 8.

TARROS SPEZIA 79 CROCETTA TORINO 72 (10-21, 34-44, 55-59) TARROS SPEZIA: Lamperi 2, Pedroni 3, Ramirez 2, Tedeschi ne, Calabrese 22, Farusi ne, Sabbadini ne, Pesenato 18, Deri, Petrushevski 8, Gulini 14, Cellerini 10. All. Ricci. (TL: 2028, T2: 2239, T3: 520) CROCETTA TORINO: Coti 5, Andreutti 2, Randazzo, Perez 2, Hida 3, Lachello ne, Minnucci 22, Rosso 9, Percoco 1, Cian 8, Villar 20, Okoro. All. Maino. (TL: 1115, T2: 2033, T3: 724) Arbitri: Matias Deliallisi di Livorno e Lorenzo Pampaloni di Terranuova Bracciolini (Ar) All’inferno e ritorno. Grazie ad un cuore e due attributi così. E’ una Tarros che inizia a difendere e ringhiare su ogni pallone solo dopo il riposo lungo e dà valore ad un pomeriggio che le regala la matematica salvezza e la quasi certezza dei play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Tarros non fa sconti Articoli correlati La Roma non fa sconti, Cremonese ko: 3-0Cremona, 22 febbraio 2026 – La Cremonese non riesce a frenare la voglia di vincere della Roma e torna dall’Olimpico con una sconfitta che complica... Leggi anche: Medolla Sf non fa sconti. Piegata la Solierese The Ultimate Vegan Protein Bran Muffin Recipe