Medolla Sf non fa sconti Piegata la Solierese

Nella partita tra Medolla S.F. e Solierese, la squadra di casa ha vinto con un risultato di 2-0. I giocatori che hanno preso parte alla gara sono Neri, Malavasi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Vanga, Bugneac, Covili, Guidone, Serroukh e Adusa, che ha concluso con un punteggio di 6. La partita si è conclusa con la sostituzione di diversi giocatori al 65’.

MEDOLLA S.F. 2 SOLIERESE 0 MEDOLLA S.F.: Neri, Malavasi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Vanga (46’ Leozappa), Bugneac (65’ Pastorelli), Covili (65’ Zanoli), Guidone (65’ Tecku), Serroukh (65’ Franco), Adusa 6.5. A disp. Maccarinelli, Benassi, Fagni, Abusoglu. All. Semeraro SOLIERESE: Tosi, Lazzaretti (67’ Ligabue), Gianelli, Marani, Vignocchi, Mandreoli, Pagano, Bozzani (77’ Rochetti), Caselli (8’ Bartolomeo), D’Ambrosio, Dapoto. A disp. Prejmerean, De Matteis, Ravo, Iannacone, Rochetti. All. Greco Arbitro: Zoffoli di Cesena Reti: 23’ Adusa, 78’ Tecku Note: espulso all’82’ Saracino, ammoniti Leozappa, Pagano, Mandreoli, Bozzani e Franco La "macchina da guerra" Medolla San Felice aggiunge un’altra tacca nella strada che porta verso la storica promozione in Eccellenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Medolla Sf non fa sconti. Piegata la Solierese Articoli correlati Calcio Dilettanti. Medolla SF, il colpaccio: la regia è affidata a CoviliSi avvicina la chiusura del mercato dei dilettanti, che possono svincolarsi entro domani e sempre entro domani le società possono tesserare i... Formigine cerca punti a Zola Predosa. La Pieve prova a fermare la capolista Medolla SfEccellenza e Promozione giocano stasera (20,30) i recuperi della prima di ritorno saltata il 6 gennaio per la neve.