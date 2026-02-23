La Roma non fa sconti Cremonese ko | 3-0

La Roma conquista una vittoria netta contro la Cremonese, che non ha saputo rispondere alla pressione degli avversari. La causa principale è stata l’efficacia offensiva giallorossa, che ha segnato tre gol senza risposte. La Cremonese, invece, ha faticato a contenere le offensive avversarie e a creare occasioni pericolose. La partita si è decisa già nel primo tempo, lasciando poche speranze per il recupero dei padroni di casa.

Cremona, 22 febbraio 2026 – La Cremonese non riesce a frenare la voglia di vincere della Roma e torna dall’Olimpico con una sconfitta che complica ulteriormente la rincorsa alla salvezza della squadra di Nicola. Gli ospiti tengono testa al ritmo dei padroni di casa per quasi un’ora, ma la crescente pressione di Pellegrini e compagni finisce per raccogliere il premio voluto, con Cristante al 14’ del secondo tempo sblocca il risultato con la rete che infrange le speranze degli ospiti e carica ulteriormente i grigiorossi che possono così condurre in porto tre punti di assoluto rilievo, chiudendo anzitempo le sorti della contesa con Ndicka e Pisilli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Castiglione, ko che brucia. Il Forte non fa scontiIl Castiglione ha perso 3-0 contro il Forte dei Marmi, perché ha subito tre goal nel primo tempo, e questa sconfitta mette in forte crisi le speranze di rimanere in A1.

La Roma non fa sconti nemmeno all’amato De RossiLa Roma torna alla vittoria, confermando la sua posizione in classifica.

Roma candidata allo scudetto al 100% dopo Cremonese Roma 1-3

