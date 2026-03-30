La T Gema col brivido Bargnesi favoloso Stesa Lumezzane

Nella partita disputata tra la T Gema e il Lumezzane, la squadra avversaria ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 85-84, grazie a una prestazione decisiva di Bargnesi. La T Gema, invece, si è distinta per la performance di Piccionne, con 14 punti, e di Stefanelli, con 7. La partita si è conclusa con il successo del Lumezzane, che ha mantenuto il vantaggio negli ultimi minuti.

Luxarm 84 La T Tecnica Gema 85 LUXARM: Piccionne 14, Siberna 10, Stefanelli 7, Kekovic 11, Ohenen 2; Galassi 21, Ivanovskis 9, Varaschin 7, Deminicis 3, Angarica, Valle ne, Gelfi ne. All. Ciarpella LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini, Passoni 3, D’Alessandro 6, Fratto 3, Vedovato 6; Bargnesi 39, Bedin 10, Strautmanis 7, Acunzo 6, Isotta 5. All. Andreazza Arbitri: Agnese, Manganiello e Toffali Parziali: 16-18, 34-43, 60-56 Un Bargnesi da record salva La T Tecnica Gema Montecatini a Lumezzane: in terra bresciana finisce 85-84 per i leoni termali e il play marchigiano griffa più o meno la metà dell’intero fatturato offensivo rossoblù. Gli... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La T Gema col brivido. Bargnesi favoloso. Stesa Lumezzane Articoli correlati Pistoiese ok col brivido. Tre punti col Tuttocuoio. Della Latta evita la beffaPISTOIESE 2 TUTTOCUOIO 1 PISTOIESE (3-5-2): Giuliani; Cuomo, Gennari, Bertolo, Tempre; Della Latta, Maldonado, Rossi (31’ st Biagi); Saporetti (38’... Calcio a cinque. Futsal Massa col brivido. Va sotto col Maremma poi raddrizza la garafutsal massa 4 futsal maremma 3 FUTSAL MASSA: Stagnari, Fubiani, Rizza, Marchi, Giovannetti, Del Freo, Baracca, Mussi Ga. Tutti gli aggiornamenti su Stesa Lumezzane Temi più discussi: BM ON SERIE B/ Nel girone A Vigevano travolge Desio e gli Herons Montecatini spazzano via Treviglio Brianza. Nel B Latina regola l'Andrea Costa Imola, la JuveCaserta sconfigge Fabriano; La T Gema col brivido. Bargnesi favoloso. Stesa Lumezzane; Serie B - La T Gema Montecatini a Lumezzane: trasferta insidiosa. Qui La T Gema. Rotta su Lumezzane. Jackson ancora outChe la Luxarm Lumezzane, a dispetto dei pronostici della vigilia, non fosse l’agnello sacrificale del girone A bensì una ... msn.com Serie B - La T Gema Montecatini a Lumezzane: trasferta insidiosaUltima trasferta del mese di marzo per La T Tecnica Gema Montecatini, di scena domenica a Lumezzane (ore 18 la palla a due) contro una squadra insidiosa che ha saputo ottenuto risultato ... pianetabasket.com