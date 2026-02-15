Pistoiese ok col brivido Tre punti col Tuttocuoio Della Latta evita la beffa
Della Latta ha evitato alla Pistoiese un risultato insperato contro il Tuttocuoio, dopo che i padroni di casa avevano rischiato di perdere punti importanti. La partita si è conclusa 2-1 per la squadra di casa, grazie a un gol decisivo segnato in pieno recupero. La gara si è accesa negli ultimi minuti, quando Della Latta ha realizzato il gol che ha messo fine a una serie di occasioni fallite. La squadra di Pistoia ha sofferto, ma alla fine ha conquistato tre punti fondamentali.
PISTOIESE 2 TUTTOCUOIO 1 PISTOIESE (3-5-2): Giuliani; Cuomo, Gennari, Bertolo, Tempre; Della Latta, Maldonado, Rossi (31’ st Biagi); Saporetti (38’ st Campagna), Rizq (23’ st Pinzauti), Sangaré Traoré (14’ st Kharmoud). A disp. Magalotti, Pellegrino, Raicevic, Pellizzari, Costa Pisani. All. Lucarelli. TUTTOCUOIO (4-3-1-2): Desjardins; Bonafede (26’ st Stankevicius), Crasta, Damcevski, Chiti (33’ st Alvarez); Del Peschio, Foresta, Renda; Coppola (17’ st Di Natale); Okoh, Fernandes. A disp. Ricco, Fino, De Martino, Ostili, Grandinetti. All. Firicano. Arbitro: Angelo di Marsala. Reti: 17’ Rizq, 35’ st Okoh, 37’ st Della Latta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Nuoto, Sara Curtis in finale col 2° tempo nei 50 sl negli Europei in vasca corta. Di Pietro c’è col brivido
Napoli, vittoria col brivido: Lobotka gol, ma è strage di infortuni. Tre big KO
Il Napoli ha conquistato una vittoria sofferta contro il Sassuolo, grazie a un gol di Lobotka.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Pistoiese ok col brivido. Tre punti col Tuttocuoio. Della Latta evita la beffa.
Conference League, Fiorentina ok: rimonta col Polissya dopo il brividoAveva avvisato tutti alla vigilia Stefano Pioli, spiegando che la pratica qualificazione, in Conference League, non era ancora chiusa. E infatti la Fiorentina si è complicata la vita, contro il ... calciomercato.it
il Palermo, dalla Pistoiese all’Empoli , ’ Gaetano Vasari c’eri quella sera Qual è il tuo aneddoto indimenticabile Era il 4 novembre 1995, alla Favorita andava in scena una partita entrata nella leggenda. #paler facebook