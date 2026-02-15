Pistoiese ok col brivido Tre punti col Tuttocuoio Della Latta evita la beffa

Della Latta ha evitato alla Pistoiese un risultato insperato contro il Tuttocuoio, dopo che i padroni di casa avevano rischiato di perdere punti importanti. La partita si è conclusa 2-1 per la squadra di casa, grazie a un gol decisivo segnato in pieno recupero. La gara si è accesa negli ultimi minuti, quando Della Latta ha realizzato il gol che ha messo fine a una serie di occasioni fallite. La squadra di Pistoia ha sofferto, ma alla fine ha conquistato tre punti fondamentali.