David Riondino, autore del brano Maracaibo, è deceduto ieri. Durante la sua vita, non ricevette i diritti d'autore dalla SIAE per diversi anni, a causa di una firma mancante. Nel 2018, un giudice ha stabilito ufficialmente la sua paternità del brano, riconoscendogli il diritto ai compensi che gli erano stati negati per lungo tempo.

David Riondino, morto ieri, è stato autore di Maracaibo, ma per anni non vide soldi dalla SIAE. Solo nel 2018 il Tribunale gli riconobbe la paternità del tormentone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: È morto David Riondino a 73 anni, il cantante che scrisse la hit Maracaibo

È morto David Riondino: gli inizi in teatro, la fama con Maurizio Costanzo e 'Maracaibo'Nato a Firenze nel 1952, David Riondino, figura eclettica del panorama culturale italiano, aveva raggiunto la fama presso il grande pubblico grazie...

Tutto quello che riguarda David Riondino

Temi più discussi: Morto David Riondino, aveva 73 anni. Da Maracaibo alla Scuola dei Giullari il sogno lasciato a metà; Morto David Riondino, cantautore, attore e regista. Scrisse anche la hit Maracaibo; David Riondino e Maracaibo: la hit estiva con una storia segreta di spionaggio e passioni proibite; La storia di Maracaibo: David Riondino senza diritti per anni, la firma mancata gli costò milioni.

David Riondino e Maracaibo: la hit estiva con una storia segreta di spionaggio e passioni proibiteDietro i ritmi ballabili del 1981 scritti dal poliedrico artista, si nasconde la vicenda di Zazà, ballerina cubana amante di Miguel Anche se David Riondino ci ha lasciati questa domenica all’età di ... msn.com

Addio a David RiondinoAddio a David Riondino. Il cantautore si è spento oggi, domenica 29 marzo, all'età di 73 anni, nella sua casa romana. Secondo quanto si apprende, il musicista e attore, di origini toscane, lottava da ... rockol.it

L'attore e cantautore fiorentino David Riondino si è spento a 73 anni, oggi domenica 29 marzo, nella sua casa romana. Riondino era uno spirito anarchico con un senso dell'humour unico e con una notevole cultura. È stato un artista molto sensibile. Ci manch - facebook.com facebook

Morto il cantautore David Riondino. Guzzanti: «Io e te siamo stati fantastici» x.com