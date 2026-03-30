Il governo spagnolo ha deciso di bloccare l’accesso del proprio spazio aereo ai voli coinvolti nell’operazione militare tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La misura rappresenta un nuovo punto di tensione tra Madrid e Washington, modificando le precedenti relazioni nel settore aeronautico e militare. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla portata delle restrizioni.

La decisione del governo spagnolo di chiudere il proprio spazio aereo ai voli coinvolti nell’operazione militare statunitense-israeliana contro l’Iran segna una frattura significativa negli equilibri transatlantici. Madrid si smarca apertamente dall’azione guidata da Washington, rifiutando non solo il sorvolo ma anche l’uso di basi strategiche sul proprio territorio. Una mossa che, oltre al peso operativo, assume una chiara valenza politica e diplomatica, aprendo uno scontro diretto tra l’esecutivo guidato da Pedro Sánchez e l’amministrazione Trump. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, la misura riguarda tutti i voli legati all’operazione “Epic Fury”, inclusi quelli di supporto e rifornimento, ed è motivata dalla mancanza di un mandato internazionale condiviso da organismi multilaterali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Spagna sfida di nuovo Trump: spazio aereo chiuso ai voli per la guerra in Iran

Articoli correlati

Trump: "Potremo prendere l'isola di Kharg". E Madrid sfida gli Usa: spazio aereo chiuso ai voli militariEscalation tra Usa, Israele e Iran: Teheran conferma la morte del comandante dei Pasdaran Tangsiri, mentre Trump valuta il sequestro di uranio e...

Teheran: "Colpiremo le case dei funzionari di Usa e Israele". E Madrid sfida gli Usa: spazio aereo chiuso ai voli militariEscalation tra Usa, Israele e Iran: Teheran conferma la morte del comandante dei Pasdaran Tangsiri, mentre Trump valuta il sequestro di uranio e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Spagna sfida

Temi più discussi: Perché le navi spagnole potranno attraversare lo Stretto di Hormuz; Un paese largo appena 50 metri: questo borgo della Spagna sfida tutte le leggi della fisica; Crisi idrica in Spagna: centrali idroelettriche e infrastrutture per la gestione acqua; Sánchez contro Trump: Madrid guida il fronte del no.

Migranti, la sfida di Sanchez all'Ue: la Spagna regolarizza 500mila migrantiL'Europa sceglie una direzione, la Spagna va da quella opposta: questa è l'estrema sintesi di quanto sta accadendo in questi giorni nell'Unione europea, dove il Paese guidato da Pedro Sanchez, ultimo ... ilgiornale.it

Pronostico Spagna-Serbia, i numeri suggeriscono una comboNiente Finalissima con l’ Argentina per la Spagna campione d’Europa in carica. La super sfida con l’Albiceleste è stata cancellata a causa del conflitto in Medio Oriente e del mancato accordo con ... corrieredellosport.it

Stasera la Spagna affronterà in amichevole la Serbia, poi martedì le Furie Rosse se la vedranno contro l'Egitto. Due sfida nelle quali Luis de la Fuente vorrà fare gli ultimi esperimenti in vista del Mondiale. Joan García, portiere del Barcelona, la grossa no - facebook.com facebook

Spagna, elezioni in Andalusia, il salto di Montero accende la sfida x.com