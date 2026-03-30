La Spagna chiude lo spazio aereo ai voli militari coinvolti nella guerra in Iran

Il governo spagnolo ha deciso di proibire l'accesso al suo spazio aereo a tutti i velivoli militari statunitensi coinvolti nel conflitto in Iran. La misura riguarda esclusivamente i voli militari e non interessa altri tipi di operazioni aeronautiche. La decisione è stata comunicata ufficialmente da fonti del dipartimento competente.

Il governo spagnolo ha ordinato la chiusura del suo spazio aereo a tutti i velivoli statunitensi che partecipano alla guerra in Iran. Lo riferisce il quotidiano El Pais. Madrid non solo non consente l’uso delle basi aeree di Rota (Cadice) e Moron de la Frontera (Siviglia), ma non autorizza i caccia di stanza in paesi terzi europei a utilizzare il proprio spazio aereo. Dopo le basi la Spagna chiude anche lo spazio aereo. Il rifiuto della Spagna di concedere le basi di Rota e Moron ha aumentato le tensioni con gli Usa, tanto che il presidente Donald Trump ha attaccato il premier Pedro Sanchez. Ma Madrid non ha cambiato linea neppure di fronte alle minacce di Trump di imporle un embargo commerciale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Spagna chiude lo spazio aereo ai voli militari coinvolti nella guerra in Iran Articoli correlati Leggi anche: La Spagna chiude lo spazio aereo ai voli coinvolti nel conflitto Guerra in Medio Oriente, la diretta. Spagna, Sanchez chiude lo spazio aereo ai velivoli coinvolti nel conflittoLa guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte e l'Iran dall'altra entra nel 31esimo giorno. Approfondimenti e contenuti su Spagna chiude Temi più discussi: Chiude il ristorante e apre un bar: 'Il futuro non è nelle sferificazioni, ma nei piatti semplici. La mia svolta'; Madrid chiude lo spazio aereo ai voli coinvolti nel conflitto. La Siria denuncia un attacco con i droni - LIVEBLOG; Madrid chiude lo spazio aereo ai velivoli coinvolti nella guerra con Teheran. Trump: In Iran ottenuto un cambio di regime, Cuba la prossima.; Enrique Beltrán Blasco chiude il suo primo 9b, The Full Journey a Margalef. La Spagna chiude lo spazio aereo ai voli militari di Usa e Israele: No alla guerra illegaleMadrid blocca tutti i voli coinvolti nell’operazione militare verso l’Iran. Sánchez chiama in causa il diritto internazionale, ma ... huffingtonpost.it La Spagna chiude lo spazio aereo ai velivoli convolti nella guerra in IranLa Spagna ha chiuso il suo spazio aereo ai voli coinvolti nell'Operazione Epic Fury, lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Lo riporta il quotidiano spagnolo El Pais. Madrid non solo vieta l ... milanofinanza.it La #Spagna chiude il suo spazio aereo a tutti i mezzi americani impegnati nella guerra in Iran, non soltanto i caccia usati per i bombardamenti ma anche i velivoli di supporto come gli aerei cisterna usati per i rifornimenti in volo. Scelta netta, quella di Pedro #S - facebook.com facebook Iran, la Spagna chiude lo spazio aereo ai voli coinvolti nella guerra. Nyt: "Nuovo missile Usa usato per colpire una scuola". Trump: "A breve potrebbe esserci un accordo"; ma Teheran (ancora una volta) smentisce - La Ragione x.com