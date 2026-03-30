La Spagna chiude lo spazio aereo ai voli coinvolti nel conflitto

Il governo spagnolo ha deciso di chiudere lo spazio aereo nazionale a tutti i velivoli statunitensi coinvolti nel conflitto in Iran. La misura riguarda i voli provenienti dagli Stati Uniti che stanno partecipando alle operazioni militari nella regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha effetto immediato.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Donald Trump non esclude un intervento militare per conquistare l'isola di Kharg, snodo fondamentale nel commercio del petrolio. In un'intervista al Financial Times, il tycoon ha sollevato l'ipotesi di prendere il controllo diretto delle risorse petrolifere iraniane, citando come obiettivo militare la conquista dell'isola di Kharg che gestisce il 90% dell'export di Teheran. "Forse conquisteremo l'isola di Kharg, forse no. Abbiamo molte opzioni" ha detto il capo della Casa Bianca. "Significherebbe anche che dovremmo rimanere lì per un certo periodo" (leggi qui la notizia integrale). 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La Spagna chiude lo spazio aereo ai voli coinvolti nel conflitto Articoli correlati Guerra in Medio Oriente, la diretta. Spagna, Sanchez chiude lo spazio aereo ai velivoli coinvolti nel conflittoLa guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte e l'Iran dall'altra entra nel 31esimo giorno. Iran, chiuso lo spazio aereo: quali sono i voli bloccati e gli Stati coinvoltiIl 28 febbraio 2026 sono stati bloccati gli spazi aerei nel Golfo Persico, come conseguenza diretta dell’escalation militare tra Stati Uniti,... Iran, la Spagna chiude spazio aereo ai voli di guerra Una selezione di notizie su Spagna chiude Temi più discussi: Chiude il ristorante e apre un bar: 'Il futuro non è nelle sferificazioni, ma nei piatti semplici. La mia svolta'; Madrid chiude lo spazio aereo ai voli coinvolti nel conflitto. La Siria denuncia un attacco con i droni - LIVEBLOG; Madrid chiude lo spazio aereo ai velivoli coinvolti nella guerra con Teheran. Trump: In Iran ottenuto un cambio di regime, Cuba la prossima.; Enrique Beltrán Blasco chiude il suo primo 9b, The Full Journey a Margalef. Guerra all’Iran, la Spagna chiude lo spazio aereo ai caccia UsaIl governo spagnolo vieta l'uso delle basi di Rota e Moron ai velivoli statunitensi diretti in Iran, aumentando le tensioni con gli Stati Uniti ... italiaoggi.it Madrid chiude lo spazio aereo ai velivoli coinvolti nella guerra con Teheran. Trump: «In Iran ottenuto un cambio di regime, Cuba la prossima».Il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato che sotto la sala da ballo alla Casa Bianca verrà realizzato dall’esercito americano un «complesso massiccio» a scopo di difesa ... gds.it La Spagna chiude lo spazio aereo ai voli coinvolti nel conflitto in Iran - facebook.com facebook Iran: media, Spagna chiude spazio aereo a voli coinvolti nel conflitto. La Spagna ha chiuso completamente lo spazio aereo a qualsiasi volo che partecipi all’operazione militare che gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato insieme contro l’Iran. Lo riporta El Pais, x.com