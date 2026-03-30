guerra in medio oriente la diretta spagna sanchez chiude lo spazio aereo ai velivoli coinvolti nel conflitto

La guerra in Medio Oriente prosegue da 31 giorni, con tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. La Spagna ha deciso di chiudere lo spazio aereo ai velivoli coinvolti nel conflitto. Nel frattempo, l’ex presidente statunitense ha dichiarato di vedere possibilità di un accordo con i nuovi governanti iraniani. La situazione rimane al centro dell’attenzione internazionale.

La guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte e l'Iran dall'altra entra nel 31esimo giorno. Donald Trump si è detto fiducioso, affermando di intravedere un possibile "accordo" con i nuovi dirigenti iraniani. Intanto, però, proseguono i bombardamenti. Il capo della Casa Bianca ha parlato di "molti obiettivi neutralizzati", mentre l'esercito israeliano ha annunciato di essere attualmente impegnato in attacchi contro le infrastrutture del regime iraniano "in tutta Teheran". D'altro canto la magistratura iraniana ha reso noto che due membri dell'organizzazione dissidente dei Mujaheddin del Popolo (Mko) sono stati giustiziati in mattinata. Di... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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