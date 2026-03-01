Iran chiuso lo spazio aereo | quali sono i voli bloccati e gli Stati coinvolti

Il 28 febbraio 2026 gli spazi aerei nel Golfo Persico sono stati chiusi, coinvolgendo diversi voli e paesi della regione. Questa misura è stata adottata in risposta all’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran, portando a un immediato stop di numerosi voli civili e militari che transitavano nell’area. La decisione ha interessato le rotte aeree che collegano vari paesi del Medio Oriente e oltre.

Il 28 febbraio 2026 sono stati bloccati gli spazi aerei nel Golfo Persico, come conseguenza diretta dell’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran. Un attacco congiunto di Usa e Israele contro l'Iran ha provocato la chiusura immediata dello spazio aereo persiano e di numerosi Paesi limitrofi al traffico civile, come Emirati Arabi Uniti, Iraq, Kuwait, Qatar e Bahrain, per motivi di sicurezza e per prevenire incidenti con velivoli civili. Quanto è grande lo spazio aereo chiuso e quali sono i voli coinvolti Lo spazio aereo interessato comprende uno dei corridoi più cruciali per i collegamenti tra Europa, Asia e Africa, con centinaia di voli diretti verso hub strategici come Dubai (DXB), Doha (DOH) e Abu Dhabi (AUH). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Malè, italiani bloccati in aeroporto: “Voli cancellati e spazio aereo chiuso. Non sappiamo quando rientreremo”Momenti di tensione e incertezza all’aeroporto internazionale di Malè, capitale delle Maldive, dove decine di viaggiatori – tra cui diversi italiani...

Chiuso lo spazio aereo in Grecia, sospesi tutti i voliUn problema ai sistemi di comunicazione ha costretto le autorità greche a sospendere tutti i voli fino alle 16:00 locali, le 15:00 in Italia.

Voli cancellati, fino a quando e cosa fare? Lo spazio aereo chiuso sopra Dubai, Abu Dhabi e DohaL'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran ha interrotto i voli in tutto il Medio Oriente e oltre, poiché i paesi ... msn.com

Attacco di Israele e USA all’Iran: spazio aereo viene chiuso e il ministro Crosetto rimane bloccato a DubaiTORINO – Questa mattina, intorno alle 7 ora locale, Israele e Stati Uniti hanno dato seguito a un attacco congiunto e preventivo contro l’Iran. In Medio Oriente adesso è caos, mentre l’Iran comincia a ... quotidianopiemontese.it

ATTACCO ALL'IRAN | La tv di Stato iraniana conferma l'uccisione dell'ayatollah Khamenei. L'Iran annuncia 40 giorni di lutto, mentre i Pasdaran minacciano l'operazione "più feroce" della storia contro Israele e le basi statunitensi. La replica di Trump: "Iran min - facebook.com facebook

#Trump: l’ #Iran ha detto che oggi colpirà duramente, meglio che non lo faccia #Teheran x.com