La solidarietà degli Islamici d’Italia a Pizzaballa | Impedire la preghiera è una ferita per tutta l’umanità

L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia ha diffuso una dichiarazione in cui condanna quanto accaduto durante una preghiera religiosa, definendo l’atto come una ferita per tutta l’umanità. La nota sottolinea come l’interruzione di un momento di culto rappresenti un atto che colpisce non solo la comunità interessata, ma anche il rispetto reciproco tra le diverse fedi. Nessun commento sulle motivazioni o sui responsabili è stato fornito.

L’ Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (Ucoii) esprime profonda indignazione e piena solidarietà al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, e al custode dei Luoghi Sacri in Terra Santa, padre Francesco Ielpo, ai quali la polizia israeliana domenica mattina ha impedito di raggiungere la basilica del Santo Sepolcro per celebrare la Messa della Domenica delle Palme. È la prima volta da secoli che ai massimi rappresentanti della Chiesa Cattolica in Terra Santa viene negato l’accesso al più sacro dei luoghi di culto cristiani. Un atto grave e senza precedenti, che Pizzaballa ha definito “una misura manifestamente irragionevole e sproporzionata” e “un’estrema violazione dei principi fondamentali di libertà di culto e rispetto dello Status Quo”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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