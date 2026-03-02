Mercoledì 4 marzo | tutta le Chiese in Italia si uniscono in preghiera per la pace

Mercoledì 4 marzo tutte le Chiese in Italia si fermeranno per un momento di preghiera collettiva dedicato alla pace. L’iniziativa coinvolge diverse comunità religiose che si uniscono in un gesto simbolico di unità e speranza. L’obiettivo è invocare il dono della pace attraverso momenti di raccoglimento e preghiera pubblica in tutto il paese.

Un solo cuore e un'unica voce: mercoledì 4 marzo tutte le Chiese in Italia si fermano per invocare il dono della pace. Un momento di comunione per affidare al Signore le ferite del mondo e sperare insieme. Il mondo è sull'orlo del precipizio, la guerra è sempre più alle porte dell'Europa: cosa fare in questi casi? L'unica cosa che ci resta è la preghiera, affinchè Dio ascolti il grido di pace che si innalza e porti la mente di chi bombarda a riflettere sulle proprie azioni. Non si tratta solo di una preghiera comunitaria, ma di un qualcosa che coinvolge davvero tutta Europa, grazie proprio a questa iniziativa portata avanti dalla Chiesa.