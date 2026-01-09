La sindaca Arrighi esprime solidarietà di fronte alla recente ferita al patrimonio religioso della città. Un gesto che ha suscitato forte disapprovazione tra i cittadini, legati alla loro storia e alle bellezze del Duomo. La vicenda evidenzia l’importanza di preservare e rispettare i luoghi simbolo della comunità, testimonianze di identità e cultura condivisa.

La città colpita nel suo cuore religioso. Un gesto che viene duramente censurato dalla comunità che ama il suo Duomo e le bellezze che custodice. E non poteva mancare anche il messaggio della sindacao Serena Arrighi (nella foto) "Sono vicina a don Piero Albanesi e alla comunità parrocchiale di Sant’Andrea per i furti subiti. Quanto accaduto è una ferita aperta per tutta la città, perché va a toccare uno dei suoi simboli e dei suoi gioielli più importanti". "Come amministrazione siamo in stretto contatto con la diocesi e con le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto e aiutarli a individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La solidarietà della sindaca Arrighi: "Una ferita aperta per tutta la città"

Leggi anche: Filippo Ferri nuovo questore di Como, Sinistra Italiana prende posizione: “Una ferita aperta per la città”

Leggi anche: Natale a Foggia, il messaggio della sindaca a una città ferita ma vogliosa di riscatto: "Auguri anche a chi si diverte alle tue spalle e ti offende"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Solidarietà al poliziotto penitenziario ferito nel reparto isolamento. Il sindacato chiede trasferimenti immediati dei detenuti responsabili e un rafforzamento urgente della sicurezza - facebook.com facebook