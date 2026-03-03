Unci Campania | contributi Promocoop per nuove cooperative e consorzi

L’Unci Campania, sotto la guida di Gennaro Scognamiglio, annuncia l’assegnazione di contributi Promocoop destinati alla creazione di nuove cooperative e consorzi nella regione. L’organizzazione si occupa di promuovere iniziative di sviluppo e sostenibilità nel settore cooperativo, coinvolgendo attivamente realtà locali e promuovendo programmi di supporto concreti per le imprese cooperative emergenti.

A questo scopo, anche per il 2026, è stato pubblicato il bando di concorso Promocoop spa, il fondo mutualistico dell’Unci, presieduto da Andrea Amico, finalizzato alla costituzione di nuove cooperative e consorzi. Possono essere ammessi ai benefici le società che si costituiscano con atto pubblico nei periodi tra il 1 gennaio e il 31 luglio 2026 e tra il 1 agosto e il 31 dicembre 2026, iscritte al Registro delle imprese. Sono ammesse a rimborso a rimborso, fino a un importo di 1.500 euro a cooperativa, le spese notarili sostenute per la costituzione della cooperativa o di un consorzio di cooperative e le spese di acquisto e vidimazione dei libri sociali e fiscali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

