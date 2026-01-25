SOS aria in casa | i segreti per un ambiente sano e a prova di respiro

L'aria all’interno delle nostre abitazioni può nascondere insidie invisibili che influenzano la qualità del nostro respiro e il benessere quotidiano. Conoscere le cause dell’inquinamento domestico e adottare semplici strategie può contribuire a creare un ambiente più salubre. In questa guida, scoprirai i principali fattori che compromettono la qualità dell’aria in casa e come intervenire per mantenerla pulita e sicura.

Spesso consideriamo le pareti domestiche come uno scudo insuperabile, ma la realtà scientifica dipinge un quadro diverso. Secondo i dati dell' Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, l'aria tra le mura di casa può risultare fino a cinque volte più carica di sostanze nocive rispetto a quella che respiriamo per strada. Questo inquinamento invisibile è composto da particelle microscopiche, come il particolato PM2.5, e da vapori chimici che evaporano silenziosamente da arredi, vernici e prodotti per la pulizia, minacciando il nostro benessere quotidiano. La natura però ci mette a disposizione alleati straordinari.

