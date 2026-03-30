Israele vieta il Santo Sepolcro a Pizzaballa

Le autorità israeliane hanno impedito al Patriarca latino di Gerusalemme e al Custode della chiesa di entrare nel Santo Sepolcro durante la Domenica delle Palme. I due rappresentanti religiosi si stavano recando nel luogo di culto quando sono stati fermati. Nessun dettaglio è stato fornito sulle ragioni di questo divieto.

L’ultimo contatto è stato il 18 luglio quando Prevost ha chiamato Netanyahu dopo i bombardamenti della chiesa di Gaza per dire: cessate il fuoco e non fate diventare i luoghi di culto bersagli. Poi un lungo silenzio nonostante Leone XIV abbia ribadito «non tolleriamo l’antisemitismo e lo combattiamo, vogliamo approfondire il dialogo con i fratelli ebrei nonostante i malintesi attuali». Ma ieri non è stato un malinteso è, come ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, bensì «un’offesa, non solo per i credenti». Benjamin Netanyahu è andato molto oltre il consentito. La polizia israeliana ha impedito al Patriarca di Gerusalemme il... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Israele vieta il Santo Sepolcro a Pizzaballa Articoli correlati Leggi anche: Israele vieta a Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Meloni: "Offesa ai credenti", poi chiama il patriarca Leggi anche: Israele vieta a Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: "Grave stop per la prima volta da secoli". Meloni: "Offesa ai credenti" Israele vieta la Pasqua a Gerusalemme Contenuti e approfondimenti su Santo Sepolcro Temi più discussi: Israele vieta l'ingresso al Santo Sepolcro a Pizzaballa; Israele vieta al cardinale Pizzaballa l’ingresso nel Santo Sepolcro; Israele, la polizia impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: Motivi di sicurezza, lo sapeva. Il Patriarcato: Decisione grave. Poi Netanyahu dà il via libera; Il Patriarca Pizzaballa: Ci sono stati dei fraintendimenti, con Israele, non ci siamo compresi. Israele vieta l'ingresso al Santo Sepolcro a PizzaballaIl cardinale Pierbattista Pizzaballa e padre Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre si recavano al Santo Sepolcro per la messa della Domenica delle Palme. Il Patriarca lat ... tg24.sky.it Il Santo Sepolcro vietato, Israele nega l'ingresso a Pizzaballa e Ielpo. Ira dell’Italia: offesi i cristianiNon succedeva da secoli che venisse impedito «ai leader della Chiesa di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro», osserva con amarezza e ... ilmessaggero.it PODCAST |PRIME PAGINE | Israele impedisce a Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Rubate a Parma tre opere milionarie di Renoir, Cezanne e Matisse. #ANSA https://open.spotify.com/episode/6cwalrCfZfpPs5Oh1l7gXn - facebook.com facebook #Netanyahu: diamo a #Pizzaballa pieno accesso al Santo Sepolcro x.com