Israele la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro Poi l' apertura | al vaglio un piano per consentire le preghiere

Nella giornata della Domenica delle Palme, la polizia israeliana ha impedito al cardinale e al custode di Terra Santa di raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro. Successivamente, è stato annunciato che è in fase di valutazione un piano per consentire le preghiere all’interno del luogo sacro. I due erano diretti verso la Basilica quando sono stati fermati.

Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre procedevano in forma privata e senza alcuna caratteristica di processione o atto cerimoniale». Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, e il padre Custode di Terra Santa Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre andavano nel luogo più sacro dei cristiani, il luogo del Calvario e della Risurrezione, per celebrare la messa che apre la Settimana Santa di Pasqua. La nota del Patriarcato latino di Gerusalemme è dura: «Per la prima volta da secoli, ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro. Poi l'apertura: al vaglio un piano per consentire le preghiere Articoli correlati Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro: «È rischioso, lo sapeva da ieri». Lui: «Situazione complicata»Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre... Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: «Motivi di sicurezza». Lui: «Situazione complicata»Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre... Approfondimenti e contenuti su Israele la polizia vieta al cardinal... Temi più discussi: L’oltraggio di Israele alla Chiesa e ai cristiani: negato al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro; Un poeta, il talento di una ragazza e le cadute di un uomo che cerca il riscatto; A GERUSALEMME - La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroLo rende noto il Patriarcato, 'fermati mentre si recavano privatamente' . Meloni: 'Offesa ai credenti'. Tajani convoca l'ambasciatore (ANSA) ... ansa.it Israele vieta a mons. Pizzaballa l’ingresso al Santo SepolcroTensione tra il mondo cristiano-cattolico e Israele, all’inizio della Settimana Santa. La polizia di Israele ha impedito al patriarca latino di ... ecovicentino.it La polizia israeliana: 'Pizzaballa respinto per ragioni di sicurezza'. L'ambasciatore Peled: 'Sapeva del divieto, avremmo preferito una risposta diversa dall'Italia' #ANSA - facebook.com facebook Il cardinale #Pizzaballa: viviamo una situazione complicata Benedizione alla città di #Gerusalemme dal Monte degli Ulivi x.com