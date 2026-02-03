Poli Bortone a Lecce la resa dei conti | vertice con gli assessori Ipotesi dimissioni e rimpasto

A Lecce, il sindaco Adriana Poli Bortone ha convocato un vertice con gli assessori. La riunione è il segnale di una possibile svolta, con ipotesi di dimissioni e un rimpasto di giunta che circolano tra i corridoi di Palazzo Carafa. La giornata è stata lunga e piena di incontri, mentre il centrodestra si prepara a una fase di tensione e decisioni importanti.

È resa dei conti in casa centrodestra. Per il sindaco Adriana Poli Bortone una giornata intera trascorsa lontano da Palazzo Carafa, scandita da appuntamenti e riunioni, ma soprattutto dal tempo della riflessione. Prima la visita al cantiere dell'ex Agip, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Poi, alle 11.40, l'Hotel Tiziano, dove l'attendevano gli assessori per un incontro fissato pochi minuti prima. Infine, alle 17.30, l'Hilton Garden Inn, per il vertice con i segretari cittadini dei partiti della coalizione. Tra un impegno e l'altro, Adriana Poli Bortone ha continuato a rileggere il dato restituito dalle urne di domenica scorsa.

