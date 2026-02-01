Elezioni Provincia Lecce 2026 | sfida aperta Tarantino-Poli Bortone Urne chiuse | inizia lo spoglio

Le urne sono chiuse a Palazzo dei Celestini. Gli elettori hanno espresso le loro preferenze per scegliere il nuovo presidente della Provincia di Lecce. Ora inizia lo spoglio dei voti, che svelerà chi tra Tarantino e Poli Bortone guiderà la Provincia nei prossimi anni. La giornata di voto si è svolta senza problemi, e ora si attende il risultato definitivo.

Urne chiuse: nelle porrime ore si conoscerà il nome del nuovo presidente della Provincia di Lecce. Giornata di voto a Palazzo dei Celestini, dove si è votato per il successore di Stefano Minerva, dimessosi lo scorso autunno per candidarsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dello scorso novembre. Sono due i candidati in corsa: Fabio Tarantino, sindaco di Martano e presidente facente funzione della Provincia, sostenuto dal campo largo (centrosinistra e Movimento 5 Stelle), e Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, candidata della coalizione di centrodestra. Ai seggi, allestiti al primo piano di Palazzo dei Celestini, sono attesi complessivamente 1.

