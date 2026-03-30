C'è un binomio che quasi sempre viene sottovalutato, quello formato da buona musica e musica buona. La «buona musica» è soggettiva, ed è quella che ci piace. La «musica buona» è quella che rientra in alcuni parametri che, invece, sono oggettivi. Da questo presupposto parte la sfida di Musicavera, la prima radio digitale al mondo che trasmette musica rimasterizzata a 432 Hz, frequenza associata a una maggiore armonia sonora e a effetti più positivi sul benessere psicofisico dell'ascoltatore rispetto a quella trasmessa con lo standard più diffuso, ossia a 440Hz. L'idea è venuta a Mauro Micheloni, che ha lavorato a programmi storici come Discoring, Popcorn e il Festival di Sanremo 1986, al leggendario Gianni Riso, già celebre conduttore di emittenti di Radio 105 e Rtl 102. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sfida di "Musicavera"

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