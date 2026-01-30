Questa sera alle 15, a Sant’Alberto, il Reno affronta il San Pietro in Vincoli in un match che potrebbe rivoluzionare la classifica di Promozione. Il Reno, con 19 punti, cerca di risollevare le sorti di una stagione finora complicata, mentre il San Pietro in Vincoli, con 27 punti, punta a consolidare il proprio piazzamento e avvicinarsi alle zone alte. La partita si preannuncia decisiva per entrambe le squadre, che si giocano molto in questa sfida.

Oggi alle 15, a Sant’Alberto, si gioca l’anticipo del girone D del campionato di Promozione, una sfida che potrebbe cambiare il corso della stagione per entrambe le squadre impegnate: il Reno, tredicesimo con 19 punti, e il San Pietro in Vincoli, decimo con 27 punti. La partita, in programma prima del weekend ufficiale delle gare di ritorno, è più di un semplice incontro: è un testa a testa per la salvezza e per la posizione in classifica. I padroni di casa, reduci da una fase complessa, hanno ancora tre punti di ritardo dalla zona sicura, e ogni risultato è fondamentale per allontanarsi dal fondo classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anticipo di serie D: Reno sfida San Pietro in Vincoli in una sfida che vale molto per la classifica

Questa sera alle 15 si gioca l'anticipo tra Reno e San Pietro in Vincoli.

