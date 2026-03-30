La serie che ha lanciato Vanessa Scalera è arrivata al finale definitivo togliendoci il piacere di vedere come i milanesi avrebbero accolto i suoi look

La serie interpretata da Vanessa Scalera è giunta alla conclusione, interrompendo la possibilità di seguire come i personaggi milanesi avrebbero reagito ai suoi look. La notizia è stata condivisa dall’attrice tramite una story su Instagram, in cui si vedeva la sua figura di spalle mentre osservava le caratteristiche di Matera. Con questo post, Scalera ha salutato ufficialmente il personaggio di Imma Tataranni.

D i spalle mentre osserva Matera. Così, in una story su Instagram, Vanessa Scalera ha salutato Imma Tataranni. Un addio silenzioso allo skyline della città che, assieme al personaggio del sostituto procuratore, l’ha resa popolarissima. Un effetto benefico per tutt’e due, con la città dei sassi diventata meta di un turismo di ritorno molto ben accolto dai locali, anche se a tratti con caratteristiche da overturism. E lei, Scalera, che dalla serie durata cinque stagioni è passata con agilità al cinema, improvvisamente scoperta (in questi giorni è in sala con Il bene comune – diretto e interpretato da Rocco Papaleo, nel cast di Imma 5 ). Imma Tataranni 5: la clip X Leggi anche › Come finisce “Imma Tataranni 5”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La serie che ha lanciato Vanessa Scalera è arrivata al finale definitivo, togliendoci il piacere di vedere come i milanesi avrebbero accolto i suoi look Tutti gli aggiornamenti su Vanessa Scalera Imma Tataranni, il finale: addio di Vanessa Scalera, trasferimento a Milano e ritorno di fiamma con Pietro (ma la serie continuerà?)Certo, ci si domanda: Imma sarebbe la stessa senza Vanessa Scalera? Anche nell’ultima puntata della serie spunta un interrogativo, dopo che la... Al via stasera la quinta (e forse ultima) stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, la serie ambientata a Matera con Vanessa Scalera«Imma Tataranni è una fiction che fa ridere, che intrattiene, c’è il giallo, però è anche una fiction che porta alla ribalta delle problematiche...