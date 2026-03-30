Nel finale della serie, l’attrice Vanessa Scalera lascia il ruolo di Imma Tataranni, trasferendosi a Milano. La protagonista si riconcilia con la figlia Valentina e torna a frequentare Pietro. La serie proseguirà o si concluderà con questa nuova fase? La vicenda si conclude con la promozione di Tataranni a procuratore capo, lasciando aperto un possibile seguito.

Certo, ci si domanda: Imma sarebbe la stessa senza Vanessa Scalera? Anche nell’ultima puntata della serie spunta un interrogativo, dopo che la protagonista accetta di trasferirsi a Milano: Matera sarà la stessa senza la Tataranni? Ma veniamo alle buone notizie. Il finale di stagione rimette in ordine i tasselli fuori posto della vita professionale e personale di Imma. La Pm ottiene e accetta l’incarico prestigioso di procuratore capo a Milano. Il cuore dell’episodio resta comunque il rapporto tra Imma e Pietro. Che si ricuce. Dopo incomprensioni, distanza, ferite da rimarginare, tensioni, carte del divorzio da firmare, la serie sceglie la strada della conciliazione, regalando ai fan della coppia un ritorno di fiamma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Imma Tataranni, il finale: addio di Vanessa Scalera, trasferimento a Milano e ritorno di fiamma con Pietro (ma la serie continuerà?)

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