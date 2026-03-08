Al via stasera la quinta e forse ultima stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore la serie ambientata a Matera con Vanessa Scalera

Stasera prende il via la quinta stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, la serie ambientata a Matera con Vanessa Scalera nel ruolo principale. La fiction combina elementi di giallo e intrattenimento, ma affronta anche alcune tematiche sociali. La stagione potrebbe essere l’ultima, e vede protagonisti personaggi e ambientazioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico nel corso degli anni.

« Imma Tataranni è una fiction che fa ridere, che intrattiene, c’è il giallo, però è anche una fiction che porta alla ribalta delle problematiche sociali. C’è sempre stata, in ogni stagione e in ogni romanzo, una problematica sociale»: lo dice Mariolina Venezia, autrice dei romanzi da cui è tratta la serie di Rai 1 che torna in onda oggi, con la quinta e ultima stagione. «C’è dietro una riflessione sul ruolo della donna, sul ruolo della famiglia in Italia. Uno dei motivi per cui la serie è stata molto amata è proprio il fatto che molte persone che non si sentivano rappresentate si sono sentite rappresentate da questa fiction». Dove e quando va in onda, in tv e in streaming. 🔗 Leggi su Amica.it

