La Scuola di Cerignola colpisce ancora | fermati a Rieti i pendolari del bancomat

Quattro uomini provenienti da Cerignola sono stati arrestati dai Carabinieri di Rieti dopo aver fatto esplodere e svaligiato un bancomat nel comune di Varco Sabino. L’intervento si è svolto in modo immediato e senza incidenti, e i sospetti sono stati fermati in flagranza di reato. L’episodio si inserisce in un quadro di attività criminale collegata alla criminalità foggiana.

Ancora una volta, la firma è quella della criminalità foggiana. Quattro uomini originari di Cerignola (tra i 29 e i 49 anni) sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri di Rieti dopo aver fatto saltare in aria un bancomat nel piccolo comune di Varco Sabino. Bloccati in autostrada dopo un inseguimento, avevano con sé un bottino di 2.100 euro. Come riporta la Rai. Si tratta dell'ennesimo episodio di quello che gli investigatori definiscono "pendolarismo del crimine". Sodalizi criminali ben strutturati, composti da giovanissimi e veterani, partono dalla Puglia per mettere a segno furti in trasferta pianificati nei minimi dettagli. I numeri parlano chiaro: 54 arresti in soli cinque mesi in tutta Italia (da Torino a Taranto). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La “Scuola” di Cerignola colpisce ancora: fermati a Rieti i pendolari del bancomat Articoli correlati Leggi anche: La banda della marotta colpisce ancora: un altro bancomat salta in aria Leggi anche: La banda della marmotta colpisce ancora: un altro bancomat salta in aria Contenuti utili per approfondire La Scuola di Cerignola colpisce ancora... Temi più discussi: Cerignola si prepara alla grande 'Passio Christi': la rievocazione coinvolgerà oltre 200 figuranti - FoggiaToday; All'I.C. Don Bosco-Battisti e a Palazzo di Città di Cerignola, Fabio Mancini invita a superare le apparenze; Fondazione Veronesi a Cerignola: studenti protagonisti tra salute, sport e consapevolezza; Vento forte nel Foggiano, i Comuni di Foggia e San Severo chiudono parchi e cimiteri FOTO. La scuola del crimine di Cerignola: decine di auto rubate su ordinazione a Milano in pochi mesiSessantatré furti, almeno. Perché chi sa quanti altri ne avevano messi a segno prima. Sempre con lo stesso schema: gli ordini del veicolo, il furto, la bonifica. Poi entravano in azione gli ... ilfattoquotidiano.it Oltre l’apparenza, l’essenza: la gentilezza di Fabio Mancini a CerignolaQuotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... lanotiziaweb.it Dopo il caso del tredicenne che a scuola ha accoltellato la professoressa «per vendetta», parla lo psichiatra. - facebook.com facebook Progettava una strage in una scuola, arrestato un 17enne di Pescara - video x.com