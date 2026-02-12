La banda della marotta colpisce ancora | un altro bancomat salta in aria

Questa notte, a Poggio Imperiale, i ladri della banda della marotta hanno fatto ancora danni. Hanno fatto saltare in aria un altro bancomat, questa volta alla Bpm. I residenti si sono svegliati con il rumore dell’esplosione e i vestiti scuri dei malviventi che scappavano con il bottino. La polizia sta indagando, ma i criminali sembrano sempre più audaci e veloci.

Non si arresta la scia degli assalti ai bancomat in Puglia. L'ennesimo questa notte a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, dove è saltato lo sportello della Bpm nella piazza. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 3.30 di questa notte, nella cittadina dell'Alto Tavoliere si sarebbero sentito tre fortissimi boati sentiti da gran parte dei residenti. I malviventi avrebbero agito con il solito metodo della "marmotta" piazzata all'interno dello sportello Atm dell'istituto di credito facendolo saltare in aria. Le violente esplosioni oltre a distruggere lo sportello bancomat hanno danneggiato anche l'ingresso dell'edificio dove è allocata la banca.

