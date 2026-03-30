L’ex sindaco di 70 anni è deceduto nella zona dell’Amiata, lasciando un vuoto tra i residenti e le istituzioni locali. La sua figura è stata riconosciuta come un punto di riferimento per la vita politica, sociale e culturale del territorio. A ricordarlo pubblicamente è stato il sindaco attuale, che ha sottolineato il suo impegno e la sua presenza tra la comunità locale.

Santa Fiora (Grosseto), 30 marzo 2026 – L’ Amiata piange la scomparsa di Renzo Verdi, 70 anni, figura di riferimento per la vita politica, sociale e culturale del territorio A ricordarlo è il sindaco Federico Balocchi, che ne traccia un ritratto intenso, fatto di impegno, visione e umanità. “Renzo Verdi ci ha lasciati – afferma Balocchi – e in questo momento si affollano alla mente innumerevoli ricordi, episodi ed esperienze. È difficile metterli in ordine, perché Renzo è stato una personalità importante e poliedrica per tutta la nostra comunità”. Verdi ha dedicato la sua vita all’impegno politico a Santa Fiora e in generale per l’intera Amiata, ricoprendo ruoli di primo piano nell’amministrazione comunale: assessore e vicesindaco durante i mandati di Luigi Vencia, fino a diventare sindaco di Santa Fiora dal 2004 al 2014. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scomparsa dell’ex sindaco Renzo Verdi. “Personalità importante e poliedrica”

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