Poliedrica cantante pugliese Serena Brancale porta all' Ariston un brano struggente dedicata alla mamma scomparsa sei anni fa

Serena Brancale, cantante pugliese nota per la sua versatilità e voce potente, porta all'Ariston un brano dedicato alla madre scomparsa sei anni fa. La decisione di partecipare al Festival di Sanremo deriva dal desiderio di condividere il suo ricordo più forte attraverso la musica. La cantante ha scelto una canzone intensa che racconta il legame con la figura materna. La sua esibizione attira l’attenzione del pubblico e della critica.

A rtista pugliese poliedrica e dalla voce potentissima, Serena Brancale anche quest’anno è nei 30 Big in gara al Festival di Sanremo con il brano Qui con me. Una toccante lettera d’amore in musica scritta per la madre scomparsa sei anni fa. Dopo aver fatto ballare l’Ariston nel 2025 con Anema e Core, Serena cambia pelle ed è pronta a mostrare il lato più delicato della sua anima. Serena Brancale a Sanremo 2026: «Canto una lettera d’amore per mia madre» X Leggi anche › Serena Brancale: per vincere a Sanremo ci metterà tutta la sua “Anema e core” Serena Brancale a Sanremo 2026 con Qui con me. Significato e testo della canzone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

