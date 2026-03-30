La Salis martella col controllo preventivo ma è solo il brusco risveglio dall' immunità
Il 28 marzo a Roma, si è parlato di Ilaria Salis, che secondo fonti di polizia è considerata un soggetto pericoloso. La vicenda riguarda la sua elezione in Italia e il suo incarico a Bruxelles con uno stipendio di circa ottomila euro mensili, evitandole un processo in Italia e un possibile arresto in Ungheria. Nel frattempo, l’Interpol, tramite autorità tedesche, ha avviato azioni per risolvere la situazione.
Roma, 28 mar – Ilaria Salis è un soggetto pericoloso. Se in Italia la reinventano eletta e la mandano a Bruxelles per quasi ottomila euro al mese pur di non mandarla a processo e probabilmente in galera in Ungheria, l’ Interpol, per mano tedesca, mette le cose a posto. Ne prenda coscienza l’onorevole deputata europea. E con lei anche i suoi angeli protettori Nicola Frantoianni e Angelo Bonelli e i loro compagni elettori. Non trova accoglienza la vittimizzazione tattica del sabato mattina, quale preludio alla manifestazione contro i re e le sue guerre. Né il piano pseudo-vittimistico-elettorale per sbraitare contro il Governo e la deriva che vorrebbe (la Salis & co. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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