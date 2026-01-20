Dopo la recente prestazione controversa contro Monza, la formazione di Modena si prepara a tornare in campo al PalaPanini. La partita di sabato rappresenta un momento decisivo per capire quale versione della squadra si presenterà: quella brillante e determinata o quella apparsa in difficoltà. Un’occasione per riflettere sui cambiamenti di forma e recuperare fiducia, in un contesto che richiede equilibrio e costanza.

E quindi sabato al PalaPanini scenderà in campo la Modena Dottor Jekyll vista contro Trento (e contro Civitanova, Verona, e per tutto il resto del girone di ritorno?) o la Modena Mister Hyde strapazzata da Monza due giorni fa? Il cambio repentino di prestazione e di conseguenti umori nel giro di quattro giorni ha svegliato, alla stregua di un sonoro schiaffo in faccia, tutto un ambiente che era uscito caricatissimo dalla bellissima vittoria contro i campioni d’Italia. Lo 0-3 patito alla OpiQuad Arena ha chiarito come la Modena vivace, frizzante e ben costruita della stagione 20252026 sia in grado di giocarsela alla pari con chiunque, e magari vincere anche con le corazzate da scudetto, ma ha ribadito anche che i gialloblù non partono già vincitori con nessuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Valsa Brusco risveglio, ma si può rimediare

Valsa, un brusco risveglio. Ma le ambizioni restanoValsa Group affronta un momento di sfida, ma mantiene saldi i propri obiettivi.

Per la Valsa Group è un brusco risveglio. E’ Piacenza a guadagnarsi la Final FourLa Gas Sales Piacenza si qualifica per la Final Four dopo aver superato la Valsa Group Modena in quattro set.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

BI 15^A: andata Dinamo si chiude con ruolino 10 vinte e 4 perse; Valsa Brusco risveglio, ma si può rimediare.

Valsa Brusco risveglio, ma si può rimediare - Volley SuperLega La clamorosa sconfitta subita a Monza ha riattualizzato atavici difetti. sport.quotidiano.net