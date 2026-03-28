L'eurodeputata di AVS Ilaria Salis è stata sottoposta a un controllo preventivo dalla Polizia di Stato all'alba in un hotel. La verifica si è svolta senza che siano stati riportati dettagli aggiuntivi. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa AGI.

AGI - L'eurodeputata di AVS Ilaria Salis sottoposta a un controllo preventivo della Polizia di Stato effettuato all'alba. Ilaria Salis è stata raggiunta dagli agenti nella sua stanza d'albergo a poche ore dalla manifestazione prevista in Piazza della Repubblica. L'esponente di AVS ha diffuso la notizia tramite i propri canali social, collegando l'accaduto al clima politico attuale e alle recenti norme legislative. "Questa mattina la Polizia si è presentata all'alba nella mia stanza d'albergo a #Roma per un controllo preventivo durato oltre un'ora in vista della manifestazione di oggi", ha dichiarato Salis. L'europarlamentare ha poi aggiunto una critica diretta all'esecutivo: "A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ilaria Salis sottoposta a 'controllo preventivo' in hotel

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