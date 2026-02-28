La Ruota della Fortuna Gerry Scotti col parrucchino sfida la finale di Sanremo

Nella trasmissione televisiva “La Ruota della Fortuna” condotta da Gerry Scotti, si è svolta una sfida tra il campione in carica Luca e il nuovo arrivato Filippo. Dopo due giorni di gara, Luca ha perso il suo posto d’onore, lasciando spazio a Filippo. Gerry Scotti ha commentato la vittoria ricordando le emozioni della gara e annunciando un nuovo campione.

"Nuovo campione, ma sempre grandi emozioni" a La Ruota della Fortuna, come dice Gerry Scotti. Niente da fare per il campione Luca che, dopo soli due giorni, ha dovuto cedere il posto d'onore al nuovo arrivato, Filippo. Accompagnato dalla moglie Laura, il nuovo "primo della classe" ha dimostrato di sapersi mettere in gioco con gran coraggio, proprio come lo zio Gerry che, con l'immancabile Samira e un "parrucchino", ha sfidato senza timore la serata finale di Sanremo. Lo strano canarino col "parrucchino" che ha fatto impazzire Gerry Scotti Giocare a La Ruota della Fortuna, o anche solo seguirla comodamente da casa, è come fare un viaggio tra le parole e gli argomenti più disparati.