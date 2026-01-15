Melendugno un sogno spezzato solo al tie-break | a Costa Volpino è una notte da guerriere
La Narconon Volley Melendugno ha disputato una partita combattuta a Costa Volpino, conclusa con una sconfitta al tie-break. Nonostante il risultato, la squadra ha dimostrato grande determinazione e spirito di squadra, ricevendo il riconoscimento del pubblico per l’impegno profuso. Una serata di sport che ha confermato la crescita e la passione delle guerriere di Melendugno, pronte a ripartire con rinnovato entusiasmo.
COSTA VOLPINO– Il tabellino dice 3-2 per le padrone di casa, ma gli applausi scroscianti del PalaCbl sono tutti per la Narconon Volley Melendugno. Si ferma a un passo dal traguardo la storica avventura delle salentine nella Coppa Italia Frecciarossa A2, al termine di una maratona di oltre due ore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Melendugno a un passo dal sogno: mercoledì la semifinale di Coppa Italia contro Costa Volpino
Leggi anche: Melendugno, cuore e orgoglio: Trento passa al tie-break in un Palasport da brividi
Melendugno, cuore e orgoglio: Trento passa al tie-break in un Palasport da brividi - C'è un'elettricità speciale che avvolge il Palasport "San Giuseppe da Copertino" di Lecce. corrieresalentino.it
