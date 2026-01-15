Melendugno un sogno spezzato solo al tie-break | a Costa Volpino è una notte da guerriere

La Narconon Volley Melendugno ha disputato una partita combattuta a Costa Volpino, conclusa con una sconfitta al tie-break. Nonostante il risultato, la squadra ha dimostrato grande determinazione e spirito di squadra, ricevendo il riconoscimento del pubblico per l’impegno profuso. Una serata di sport che ha confermato la crescita e la passione delle guerriere di Melendugno, pronte a ripartire con rinnovato entusiasmo.

