Melendugno un sogno spezzato solo al tie-break | a Costa Volpino è una notte da guerriere

Da lecceprima.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Narconon Volley Melendugno ha disputato una partita combattuta a Costa Volpino, conclusa con una sconfitta al tie-break. Nonostante il risultato, la squadra ha dimostrato grande determinazione e spirito di squadra, ricevendo il riconoscimento del pubblico per l’impegno profuso. Una serata di sport che ha confermato la crescita e la passione delle guerriere di Melendugno, pronte a ripartire con rinnovato entusiasmo.

COSTA VOLPINO– Il tabellino dice 3-2 per le padrone di casa, ma gli applausi scroscianti del PalaCbl sono tutti per la Narconon Volley Melendugno. Si ferma a un passo dal traguardo la storica avventura delle salentine nella Coppa Italia Frecciarossa A2, al termine di una maratona di oltre due ore. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

