Rocca Sforzesca | 1,7 milioni Pnrr per rinascita e consolidamento

La Rocca Sforzesca di Imola riceve 1,7 milioni di euro dal PNRR per lavori di restauro e consolidamento. La decisione deriva dalla necessità di preservare il monumento storico dopo anni di degrado e usura. Con questi fondi, si pianificano interventi mirati per rafforzare le mura e migliorare gli spazi interni. La città si impegna a rilanciare la sua forte identità culturale attraverso questa importante opera di recupero. I lavori inizieranno entro pochi mesi.

Imola Rinasce: La Rocca Sforzesca Riscrive il Suo Futuro con i Fondi Pnrr. Imola si prepara a un'importante rinascita per il suo simbolo storico e culturale più prezioso: la Rocca Sforzesca. Grazie all'approvazione di una delibera cruciale, sono stati sbloccati 1,7 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripristino e Resilienza (Pnrr), aprendo un nuovo capitolo per la conservazione e la valorizzazione di questa imponente fortezza. L'intervento, atteso entro il secondo trimestre dell'anno, mira a consolidare e restaurare parti significative della Rocca, rendendola più sicura, accessibile e fruibile per le generazioni future.