La poetessa pastora raccontata a fumetti

Beatrice Bugelli, la poetessa pastora di Pian degli Ontani, torna a parlare attraverso un fumetto. Con il fazzoletto in testa e le gonne larghe, come si usava un tempo, racconta la sua vita tra la natura che la circonda. La sua figura semplice e autentica emerge da questa nuova forma di narrazione, fatta di immagini e parole che rievocano il suo mondo di sempre.

Lei con il fazzoletto in capo e indosso quelle gonne ampie e lunghe che si usavano un tempo, tutto intorno la natura indiscussa protagonista, quella in cui da sempre Beatrice Bugelli, per tutti Beatrice di Pian degli Ontani, vive immersa. Elementi tratteggiati con rassicurante armonia, a restituire l'intensità ispiratrice del contesto, ma anche la profondità e umanità di quel personaggio che ha saputo far parlare di sé ben oltre i confini geografici di appartenenza. Mancava una ulteriore chiave di lettura a raccontare la poetessa pastora che oggi si concretizza con l'uscita del volume "Dell'amore e della natura."

