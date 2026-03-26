Dal 28 marzo al 6 aprile, l'Oratorio di San Sebastiano in via Pace Bombace ospiterà la mostra fotografica intitolata

Dal 28 marzo al 6 aprile l'Oratorio di San Sebastiano (via Pace Bombace) ospiterà la mostra fotografica "I sette peccati capitali" promossa dal Foto Cine Club Forlì. L'esposizione, con ingresso libero, sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 (chiuso lunedì 30 marzo dalle 10 alle 12). I sette peccati capitali attraversano la storia dell’umanità come simboli delle debolezze più profonde dell’animo umano. Superbia, Avarizia, Lussuria, Invidia, Gola, Ira e Accidia non sono solo concetti morali, ma emozioni, impulsi e contraddizioni che continuano a vivere nella società contemporanea. La mostra fotografica li esplora attraverso immagini che trasformano idee astratte in visioni concrete. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Il Foto Cine Club Forlì e i sette peccati capitali: un percorso fotografico in mostra nell'Oratorio di San Sebastiano

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