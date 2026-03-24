Giani | Ai vertici in Italia per attrazione capitali stranieri grazie a struttura ad hoc

La Toscana si conferma tra le regioni italiane ed europee più attrattive per gli investimenti stranieri, secondo i dati presentati all’Annual Meeting di Invest in Tuscany. L’evento si è svolto oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, con l’obiettivo di analizzare le strategie adottate, gli obiettivi raggiunti e i risultati ottenuti nel settore.

Toscana tra le regioni leader in Italia ed Europa per la sua capacità di captare capitali esteri. La conferma dall’Annual Meeting di Invest in Tuscany che si è tenuto oggi a Palazzo Strozzi Sacrati per fare il punto su strategie, obiettivi e risultati. Un bilancio rafforzato dai 12 miliardi di euro di capitale investito nel periodo 2019-2025, dalle 15 mila nuove occupazioni generate e da altri dati presentati nel corso dell’incontro al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Eugenio Giani e l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras. “Ci siamo dotati di una struttura specifica - ha spiegato il presidente Eugenio Giani -, che si occupa di creare le opportunità per catturare investimenti esteri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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